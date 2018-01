Motociclista fica ferido após caçamba se desprender de caminhão e atingir sua cabeça

Bruno Felipe

Um motociclista foi atingido por uma caçamba de caminhão na manhã desta segunda-feira 29, na Avenida Ayrton Senna, próximo ao semáforo do bar ‘Tô no Trabalho’. De acordo com informações de testemunhas, a tampa traseira do caminhão teria se desprendido e acabou batendo na cabeça do motociclista, que sofreu um corte contuso próximo á região da nuca.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender a ocorrência. De acordo com o Sargento Luiz Fábio, que realizou o atendimento ao motociclista, aparentemente não foi um caso grave, pois o condutor estava consciente “Mas é necessário trazer para o hospital pra fazer uma radiografia e verificar se não houve uma fratura de crânio”, relatou o Sargento. O motociclista foi identificado como Elisaldo dos Santos de 57 anos, e seria servidor da Prefeitura Municipal, seu estado de saúde é estável e ele continua em observação no Hospital Regional Albert Sabin, já o motorista do caminhão não foi identificado.