Homens são flagrados carregando fogão em motocicleta

Kariny Santos

Internautas flagraram uma situação inusitada que acabou tendo grande repercussão nas redes sociais neste final de semana, onde dois homens em uma motocicleta trafegavam na Avenida Amazonas, Bairro Cidade Alta carregando um fogão.

Na foto registrada pelo internauta, é possível ver o fogão apoiado entre o condutor e o passageiro que inclusivamente estava praticamente pendurado na garupa da moto e quase caindo, a ação chamou atenção dos populares das residências e comerciantes da Avenida e motoristas que passavam por ele.

Conforme a legislação a situação presenciada em Alta Floresta não é admissível e o motociclista está cometendo uma infração, porque além de colocar a vida dos ocupantes do veiculo em risco, a vida de terceiros é colocada à prova.

Para transportar objetos algumas regras devem ser seguidas e observadas. Quanto às dimensões da carga, elas não podem ultrapassar a largura da moto. Em relação ao acondicionamento, vale ressaltar que a carga a ser transportada deve estar presa a um compartimento adequado. No transporte de cargas em motocicletas, outros aspectos devem ser observados em função da segurança. Um deles é a garantia de que a carga não encobrirá os faróis ou as lanternas do veículo. O outro é não transportar, nunca, nenhuma carga no guidão.

Vale destacar, ainda, que se o transporte de carga na motocicleta for frequente e remunerado, seu proprietário deverá passar por curso específico de formação de moto frete. Deve, ainda, registrar o veículo na categoria ‘aluguel’, com a necessária autorização do Poder Público.

Todo o condutor, de moto, de carro ou de qualquer outro veículo, deve se preocupar com a segurança, não apenas a dele próprio como a de outros, sejam motoristas ou pedestres que dividem as vias com ele.