Colisão entre motocicletas na MT-325 deixa três mortos e um ferido

Bruno Felipe

Uma colisão entre duas motocicletas, sendo uma Brós e uma Fan, deixou três vítimas fatais e uma com fraturas, na noite deste domingo 29. O acidente aconteceu por volta das 19:00h na rodovia MT-325, a 41 quilômetros do perímetro urbano de Alta Floresta, sentido pista do cabeça. De acordo com informações, as motos teriam se chocado uma contra a outra, levando os condutores e passageiros ao solo. Com o choque, uma das motocicletas teve um princípio de incêndio, que foi controlado por um motorista que passava no local.

O Corpo de Bombeiros se deslocou até a MT-325, próximo á comunidade Mirassol, para atender a ocorrência. Foi confirmada a morte de Aderisvaldo de Lima Aguiar de apenas 15 anos e André Aparecido de Souza de 22, ainda no local. O jovem Leandro Inácio Miranda também de 15 anos, foi encaminhado para o Hospital Regional Albert Sabin, mas não resistiu os ferimentos e faleceu. Já a quarta vítima Lucas Linco do Nascimento de 19 anos sofreu algumas fraturas, mas passa bem. Segundo informações, Lucas teria quebrado o cotovelo no acidente, além de ter fraturado a clavícula. Nossa reportagem esteve no Hospital Regional na manhã desta segunda-feira 29, e segundo alguns familiares, o jovem passou por uma cirurgia na clavícula e agora esta sob observação. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) estiveram no local, para verificar as circunstâncias do acidente e posteriormente a liberação dos corpos.

Em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário, o Sargento Moraes da 7ª Companhia Independente de Bombeiros Militar, que atendeu a ocorrência, informou que nenhum dos jovens usava capacete no momento do acidente. De acordo com ele, devido á localidade, muitas pessoas acabam não utilizando os equipamentos de segurança. “A gente deixa bem claro que o motociclista é obrigado a usar capacete; Montou numa moto você tem que usar capacete”, alertou o Sargento.

O velório de Aderisvaldo, André e Leandro, aconteceu na tarde desta segunda-feira 29, em uma funerária localizada na rua H (centro). Muitas pessoas entre familiares e amigos compareceram ao velório. O sepultamento foi marcado para as 16:00 horas ainda desta segunda-feira 29.