Assistência Social de Alta Floresta oferece quinze cursos para a população

Bruno Felipe

A Assistência Social de Alta Floresta em parceria com o SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) esta ofertando neste primeiro quadrimestre de 2018, diversos cursos para toda a população altaflorestense. Esta sendo realizado nos dias 29, 30 e 31/01 o curso de Confecção Artesanato em Ponto Cruz. As inscrições para os próximos cursos já estão abertas.

Além do curso de Produção Caseira de Derivados do Milho, estará disponível também o curso de Confecção de Boneca com Tecido dos dias 05 á 09/02, todos realizados no Centro de Cursos, localizado na rua B. A lista com todos os cursos ofertados durante este ano estão disponíveis no próprio Centro, ou também na Assistência Social de Alta Floresta, localizada na Prefeitura Municipal, e são oferecidos para todos que se interessarem, e que sejam maiores de 18 anos, tendo preferência para pessoas com baixa renda. Tanto as inscrições e os próprios cursos, são totalmente gratuitos. Para realizar a inscrição, os interessados precisam comparecer até o Centro de Cursos ou ao Sindicato Rural de Alta Floresta.

De acordo com Rosineide Araújo, coordenadora dos cursos ofertados, as pessoas que desejam se inscrever só precisam ter boa vontade, pois além de ganhar o uniforme, os alunos ganharam as apostilas que serão estudadas. Além disso, muitos poderão ter lucros após a conclusão, caso eles continuem exercendo o que foi aprendido. “Aquele que fazer o curso e tem a possibilidade de continuar com o trabalho, com certeza ele terá uma renda por mês”, disse Rosineide para a reportagem do Jornal O Diário. No próximo dia 12/02 será realizado o curso de Cultivo de Plantas Medicinais e tem previsão de término para o dia 16/02.