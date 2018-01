Seduc-MT divulga resultado do Processo Seletivo para a contratação de servidores

Bruno Felipe

A Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer (Seduc) divulgou ontem 25, o resultado final do Processo Seletivo Simplificado Interno do preenchimento de vagas de servidores, para as Escolas Plenas de sete municípios.

O resultado se refere às Escolas Estaduais Jayme Veríssimo de Campos Jr de Alta Floresta; João Paulo I, de Paranaíta; Cel. Antônio Paes de Barros, de Colíder; Filinto Muller, de Arenápolis; Alfredo José da Silva, de Barra do Bugres; Prof. Elisabet Evangelista Pereira, de Rosário Oeste; e Ver. Ramon S. Marques, de Tangará da Serra.

As vagas pleiteadas na escola J.V.C.Jr. de Alta Floresta, destinam-se aos cargos de Coordenador Pedagógico e de Professor Orientador nas áreas de Ciências Humanas, Matemática, Ciências da Natureza e Linguagens. Nas disciplinas de Sociologia, Física e Arte não houve candidatos aprovados. Em contato com a escola, fomos informados que será feita a designação de duas ou mais disciplinas, para os professores contratados pelo Processo Seletivo, de acordo com a especialização. Reuniões serão feitas internamente após a chegada da documentação vinda da Seduc-MT, referente as contratações, atividades e programações a serem realizadas no ano letivo de 2018. O início das aulas está previsto para o dia 15/02.