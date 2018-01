Vence hoje prazo de médicos: se governo não pagar amanhã haverá greve

Kariny Santos

Encerra-se hoje 26, o prazo dado ao governo estadual pelos médicos do Hospital Regional Albert Sabin de Alta Floresta, para o pagamento dos salários atrasados. Os profissionais da unidade alegam que quatro folhas de pagamento, contando com uma ainda do ano de 2016, não foram pagas. De acordo com o diretor da unidade José Marcos, todas as áreas do hospital devem paralisar suas atividades, apenas atendimentos de urgência e emergência devem ser mantidos durante o período da greve. Conforme a Secretaria Estadual de Saúde, os valores já foram empenhados e devem ser faturados ainda hoje.

O HRAS atualmente conta com cinco empresas médicas que compõem o quadro de profissionais da unidade, somando cerca de 60 médicos das mais diversas especialidades e que devem suspender suas atividades caso não haja a quitação total dos débitos ainda hoje.

“Isso afeta todo atendimento eletivo do hospital então as cirurgias programadas, os atendimentos do ambulatório tudo isso é interrompido fica atendendo apenas as urgências e emergências e assim fica um complicador porque isso aumenta as filas e este ano por recomendação do ministério da saúde é realmente reduzir as filas e esse hospital ele é para cirurgias então praticamente interrompe o planejamento do ano do nosso trabalho”, destacou José Marcos explicando que no momento, somente os médicos estão com salários atrasados, e se houver paralização eles só devem normalizar os atendimentos após o pagamento.

A nossa reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da SES que nos informou que os valores devidos teriam sido empenhados e liquidados no final da tarde desta quinta-feira 25, aguardando apenas a liberação de repasses financeiros pela SEFAZ para realizar o pagamento. Se o pagamento for efetivado até o final da tarde de hoje 26, a paralisação não será realizada.