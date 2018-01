UBS do Bairro Jardim das Flores será inaugurada na próxima terça-feira

Bruno Felipe

Será inaugurada na próxima terça-feira 30/01, mais uma Unidade Básica de Saúde no município de Alta Floresta. A unidade foi construída por meio de um convênio assinado entre a Prefeitura Municipal e o Governo Federal. Desta vez, o bairro beneficiário será o Jardim das Flores. A unidade contará com estrutura ampla e adequada para receber os pacientes, além de proporcionar uma melhor qualidade de trabalho desenvolvido. O cerimonial esta marcado para inicio ás 09:00h, nas dependências da unidade, localizada na Avenida Primavera, no setor NED, bem próximo da Escola Municipal Jardim das Flores.

Segundo Ligia Tainá, enfermeira e coordenadora da atenção básica da Secretaria de Saúde de Alta Floresta, a unidade será uma ESF, ou seja, trabalhará a Estratégia de Saúde da Família. Atualmente a unidade faz atendimento em uma casa improvisada e inapropriada, devido á falta de equipamentos. A nova unidade possuirá uma equipe formada por uma médica, uma enfermeira, uma cirurgiã dentista, uma técnica em higiene bucal, duas técnicas de enfermagem, duas auxiliares administrativos, uma funcionária para serviços gerais e quatro agentes comunitários de saúde. De acordo com Ligia, a equipe irá atender 1.005 famílias, totalizando 3.258 pessoas.

Nesta unidade o foco será a promoção e a prevenção da saúde, com atendimentos médicos, agendamentos de consultas, atendimentos de urgências, oferta de vacinas, curativos, coleta de preventivo, realização de testes rápidos, além de acompanhamento de gestantes através do pré-natal, e também todos os procedimentos padrões da enfermagem. “Vai trazer um conforto tanto para os funcionários que terão o seu espaço, tanto o atendimento para a população que irá melhorar”, disse Ligia para a reportagem do Jornal O Diário. A unidade fará atendimento ao público das 7:00 ás 11:00h e das 13:00 as 17:00h.

Outras duas Unidades Básicas de Saúde estão previstas paras serem inauguradas ainda neste ano em Alta Floresta. Após a do Jardim das Flores, será inaugurada a do bairro Jardim Guaraná e a seguinte será a Ana Neri, localizada na rua B.