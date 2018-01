Sucesso 1º Enduro Fim em Alta Floresta

Nilson James/Diário Esportivo

O 1º Enduro Fim para Associados promovido no ultimo domingo (21) pelo Clube Trilheiros da Floresta foi acima do esperado, estava muito top, assim resumiu Cristiano Givani, presidente da entidade. De acordo com ele, mesmo com o percurso dentro da mata, conhecida como a Trilha do Vendrame, a galera foi pra dentro e a cada largada, as expectativas e os desafios eram superados. Ao todo, foram disputados 3 categorias, sendo a Novatos, Intermediária e Pró.

Após o evento, os familiares dos associados se reuniram na Chacará do Scarpoli para prestigiar a entrega das premiações e puderam participar de um grandioso almoço. Vale lembrar que o evento foi voltado apenas para os integrantes do Clube Trilheiros da Floresta e contou com o apoio do Grupo Cometa MotoCenter.

Em março, a entidade estará promovendo a 5ª edição do Trilhão da Floresta, aberto a todos os pilotos do estado de Mato Grosso.

Confira os resultados de cada categoria:

– Categoria Novatos – 1º Alessandro Coco; 2º Rodrigo Bernardi, 3º Miro Araujo, 4º Wellinton Pelinson e 5º Denis Egewarth

– Categoria Intermediária – 1º Cristiano Givani, 2º Jesuel de Souza, 3º Guilherme Antonio, 4º Daniel Botura e 5º Eduaardo Bueno

– Categoria Pró – 1º Daniel Bialeski; 2º Tiago Cesar “Tizil”; 3º Paulo Peripoli, 4º Clezer Tres e 5º Rogério Pulido.