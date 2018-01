Sistema Biométrico: Em Mato Grosso o processo será obrigatório apenas nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande e Sinop

Bruno Felipe

Foi disponibilizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) o processo de votação por Biometria para algumas cidades do estado de Mato Grosso. Para este ano, será obrigatório a realização deste procedimento apenas nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande e Sinop.

Em Alta Floresta, o sistema será eletivo, mas todo eleitor que for ao cartório realizar algum serviço, como uma transferência ou retirada da primeira via de título de eleitor, já realizará o processo biométrico.

O Projeto de Identificação Biométrica da Justiça Eleitoral, tem por objetivo implantar em âmbito nacional a identificação e verificação biométrica da impressão digital, garantindo assim que o eleitor seja único no cadastro eleitoral e que, ao se apresentar para o exercício do voto, seja o mesmo que se habilitou no alistamento eleitoral. As cidades de Carlinda e Paranaíta, apesar de fazer parte da jurisdição do município de Alta Floresta, não estarão realizando o processo biométrico ainda.

Alex Arruda, chefe do Cartório da Justiça Eleitoral de Alta Floresta, informa que neste ano a urna será hibrida, ou seja, aceitará tanto o leitor biométrico quanto o leitor tradicional. “Mas todos, sem exceção, deve levar o documento com foto para poder comprovar sua identidade; Se tratando do sistema eletrônico, pode acontecer algum problema na identificação, então a obrigatoriedade do documento com foto se faz necessário para se identificar”, ressaltou Alex para a reportagem do Jornal O Diário.

O eleitor que estiver com o título em dia, não terá necessidade de ir até o cartório realizar o processo de biometria, pois ainda não é obrigatório. Alex explicou que o eleitor pode vir naturalmente faze-lo, para que quando se tornar obrigatório a maioria já esteja cadastrado.

Casos como mudança de endereço ou mudança no nome civil, será necessário o eleitor comparecer no cartório de Alta Floresta até a data limite, que será no dia 09 de maio, para que seja feita a regularização do documento. Após esta data, o cartório fará esses atendimentos somente no mês de Dezembro. Segundo Alex, é preciso este lapso temporal para que sejam confeccionados os cadernos de votação.

A eleição deste ano será no primeiro domingo de outubro dia 07, e caso ocorra segundo turno as votações ocorreram no último domingo do mês dia 28.