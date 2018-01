Prouni 2018: Inscrições poderão ser feitas entre 6 e 9 de fevereiro

As inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni) do primeiro semestre de 2018 estarão abertas entre os dias 6 e 9 de fevereiro. O programa oferece bolsas de estudos parciais e integrais no ensino superior. O edital do Prouni foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (15). A inscrição deverá ser feita via internet, no site do programa (http://prouniportal.mec.gov.br).

Podem participar os candidatos que não tenham diploma do ensino superior e tenha feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2017. Além disso, o estudante precisa atender alguns dos requisitos como ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública; ter cursado o ensino médio completo em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição; ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição; seja pessoa com deficiência; seja professor da rede pública de ensino.

As bolsas integrais se destinam aos candidatos cuja renda familiar bruta mensal per capita não exceda 1,5 salário mínimo. Já as parciais são voltadas aos estudantes com renda familiar bruta mensal per capita inferior a três salários mínimos. A inscrição inclui até duas opções de instituição, local de oferta, curso, turno e tipo de bolsa pretendida.

A primeira chamada será divulgada no dia 14 de fevereiro, e na segunda em 2 de março. Para participar da lista de espera, o candidato deverá manifestar interesse entre os dias 16 e 19 de março. A lista estará disponível no sistema para a consulta das instituições no dia 20 de março.