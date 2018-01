NOTA PÚBLICA: CONHECIMENTO SOBRE AÇÃO JUDICIAL

JOSÉ OTÁVIO JUNQUEIRA FRANCO e JOSÉ FLÁVIO CELESTINO JUNIOR, respectivamente proprietários das Fazendas “Apiacás II A e B” e “Quatro Vó”, ambas localizadas na zona rural do Município de Paranaíta-MT, cumprindo determinação judicial proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Agrário (2ª Vara Cível) da Comarca de Cuiabá-MT, e também o que dispõe o art. 554, § 3º, do Código de Processo Civil, vem a público, dar amplo e geral conhecimento de que ajuizaram Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar (código nº 1275345), no Juízo de Direito da Vara Especializada em Direito Agrário (2ª Vara Cível) da Comarca de Cuiabá-MT, visando a desocupação e reintegração plena na posse dos imóveis rurais acima indicados, aos quais foram invadidos por pessoas ainda não identificadas na data de 24/12/2017.

Ainda dão conhecimento à quem possa interessar, de que em data de 19/01/2018, a MMª. Juíza Dra. Adriana Sant’anna Connigham, titular da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá-MT, deferiu medida liminar determinando a reintegração de posse em favor dos autores responsáveis por esta divulgação, tendo os requeridos da presente ação (certos, incertos e ainda desconhecidos), o prazo legal de 15 (quinze) dias para apresentarem defesa, contados do deferimento da medida liminar, sob pena de revelia e confissão quanto as matérias alegadas na petição inicial da referida ação.

Paranaíta-MT, 20 de janeiro de 2.018.

JOSÉ OTÁVIO JUNQUEIRA FRANCO

Autor da Ação Judicial

JOSÉ FLÁVIO CELESTINO JUNIOR

Autor da Ação Judicial