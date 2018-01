Empresa especializada em exportação de Teca abre novo empreendimento em Alta Floresta

Bruno Felipe

O grupo suíço ShareWood, um dos principais fornecedores de madeira no Brasil, em parceria com a empresa de comércio exterior Atlantic Impex, está trazendo para Alta Floresta um novo empreendimento que visa a exploração e exportação de madeira Teca. “Todo produto tem destino certo que é a exportação para a Índia”, informou o Gerente de Operações, Alexandre Almeida, para a reportagem do Jornal O Diário. O empreendimento está em construção às margens da MT-208, cerca de 12 km da região central de Alta Floresta. O foco da empresa é estrutura e gestão de investimento florestal sustentável.

A Sharewood tem sede na cidade de Zurich, na Suíça e matriz no Brasil na capital do estado de Mato Grosso, Cuiabá. Segundo Alexandre, a nova serraria está sendo construída em um local de 3 hectares e tem previsão de término para o próximo dia 15 de fevereiro. Neste dia será iniciada o beneficiamento da primeira leva de madeiras. O projeto está avaliado em cerca de 1.500,000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais), sendo que em torno de 85% desse valor já foi investido no empreendimento. De acordo com Alexandre, o negócio é extremamente rentável, pois o investimento terá Payback (retorno do capital investido) de apenas 5 meses.

De acordo com Alexandre, a serraria é apenas uma primeira etapa, pois segundo ele, a empresa está avaliando um novo investidor para a construção de uma fábrica de “pélete”, que é cada uma das pequenas pastilhas de forma cilíndrica constituídas por resíduos de madeira seca, triturados e comprimidos, que são utilizadas como combustível ecológico em caldeiras e recuperadores de calor. Os produtos serão transformados e ensacados para ser exportado para a Europa. O investimento desta fábrica está avaliada em torno de 2.8000 (Dois milhões e oitocentos Reais).

Além do próprio plantio de teca, o empreendimento irá adquirir toda a teca da região em torno de Alta Floresta, principalmente nos assentamentos de Carlinda. Alexandre informa que serão consumidos 2.800 (dois mil e oitocentos) metros cúbicos de tora que serão transformados em 800 (oitocentos) metros cúbicos de Teca beneficiada. “Temos um contrato de produção a cumprir de 800 metros cúbicos por mês até janeiro de 2020”, disse Alexandre que ressalta as expectativas em alcançar 6 (seis) milhões de dólares nesse período. Para Alexandre, com o investimento, cerca de 35 (trinta e cinco) empregos diretor serão gerados.

Matéria completa na edição do dia 19/01 do Jornal O Diário.