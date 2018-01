Agricultores familiares investem em turismo rural para atrair visitantes e aumentar a renda

“Quero construir um galpão, onde vai ter um restaurante e poderemos fazer geléias e vinhos da jabuticaba”, afirmou.

Conforme a lei, as propriedades têm que ter em média 240 hectares e os proprietários devem ser os administradores diretos das terras. A lei também autoriza que o poder público defina as linhas de apoio financeiro e administrativo para as atividades.

O vice-presidente do Sindicato dos Guias de Turismo de Mato Grosso (Singtur), Dicésar Amaral, explicou que a lei deve ser analisada para que se tenha clareza sobre o consumidor direto e estabelecido o que será produzido nessas regiões.

“Essa lei ainda é vaga, ela não define o que é a agricultura familiar e também não informa o que deverá ser produzido”, avaliou.