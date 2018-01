VIVA A ARTE: Teatro Experimental de Alta Floresta realiza Oficina de Jogos Teatrais

Bruno Felipe

O grupo do Teatro Experimental de Alta Floresta (TEAF) estará ofertando neste primeiro semestre de 2018, algumas oficinas teatrais para pessoas que desejam aprofundar o conhecimento sobre o mundo teatral. As oficinas serão coordenadas pelos próprios membros do grupo, que realizarão métodos diversificados para melhorar a aprendizagem dos participantes.

Neste primeiro mês, esta sendo ofertada a Oficina de Jogos Teatrais para pessoas acima de 12 anos. As inscrições podem ser realizadas na internet através do link bit.ly/oficinajogos. Cerca de 30 vagas estão disponibilizadas para os interessados. A oficina acontecerá nos dias 26/01 das 19 ás 21:00h e no dia 27/01 das 8 ás 11:00h e das 14 ás 17:00h, na cede do espaço cultural TEAF, localizado na Perimetral Rogério Silva, nº 3747.

De acordo com Ronaldo Adriano, membro e coordenador da oficina ofertada, podem participar as pessoas interessadas em conhecer um pouco o teatro, as que já fizeram teatro e também as que nunca fizeram. Segundo ele, “O primeiro grande requisito é que as pessoas queiram conhecer esse universo teatral”, disse.

Ronaldo pede para que os participantes compareçam na oficina com roupas leves e confortáveis que permitam fazer grandes movimentos, pois serão realizadas atividades através de jogos interativos, sendo aplicados alguns princípios do teatro como corpo, voz e expressão.

De acordo com Ronaldo, grupos teatrais de outros estados estão entrando em parceria com o TEAF e ainda neste primeiro semestre, serão realizadas novas oficinas com a idealização dos grupos vindos de outros locais. “O Teatro Experimental não fugiu e não vai fugir do seu propósito de estar produzindo e fazendo arte, sendo um espaço de produção, fusão e fruição cultural”, concluiu Ronaldo em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário. Ao final da oficina serão entregues certificados aos participantes, comprovando a realização das atividades.