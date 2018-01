Sebrae-MT realiza provas para contratação de assistentes em Paranaíta

Bruno Felipe com Assessoria do SEBRAE

Foi realizado neste domingo 21, as provas do processo seletivo n° 04/2017 para contratação de assistente do Sebrae-MT (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso). Ao todo, 56 pessoas realizaram a prova, sendo possível á verificação do resultado dos gabaritos no mesmo dia, após as 17:00Horas. A instituição esta ofertando três vagas para o cargo de assistente no município de Paranaíta. Os interessados realizaram as inscrições até o dia 05 de janeiro de 2018 junto as agências do Sebrae, nos municípios de Paranaíta e Alta Floresta.

A princípio as vagas são para atendimento do projeto de revitalização econômica das atividades Agropecuárias do Assentamento São Pedro, através de contrato de prestação de serviço com a empresa Hidrelétrica Teles Pires, podendo os candidatos classificados serem aproveitados em outras vagas que surjam durante o período de vigência do referido processo seletivo para a mesma localidade. Para a classificação, os candidatos tiverem que atender requisitos como ter a formação em nível médio completo, experiência comprovada de, no mínimo, seis meses em atividades similares às atribuições da vaga, carteira de motorista (CNH categoria “B”), disponibilidade para viagens e para trabalhos aos finais de semana.

A contratação dos classificados será imediata após a última fase do processo que será a Entrevista Individual por Competências. A remuneração proposta é de R$ 1.711,50, acrescidos dos benefícios: vale-transporte, auxílio alimentação (no valor de R$ 1.300), plano de previdência privada e assistência médico-hospitalar (sistema coparticipativo). A Entrevista Individual por Competências visa verificar o grau de aderência entre as atribuições requeridas pelo cargo e as apresentadas pelo candidato. As informações sobre o processo seletivo estão todas disponíveis no edital Nº 04/2017 publicado no site do Sebrae www.sebrae.com.br/matogrsso – “Sobre o Sebrae em Mato Grosso” – “Trabalhe Conosco” – “Processo Seletivo – 04/2017”. O Sebrae atua em todo o território nacional com pontos de atendimento nas 27 unidades federativas e, há mais de 40 anos, estimula os pequenos negócios em Mato Grosso.