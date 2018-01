Gestante passa mal após incêndio

Bruno Felipe

Da reportagem

Uma residência localizada na Avenida Brasil, no Bairro Jardim Primavera, foi totalmente destruída em um incêndio de grandes proporções ocorrido na noite desta sexta-feira dia 19. No momento do incidente, em um dos quartos da residência dormiam duas mulheres(mãe e filha), uma delas, a filha, está gestante e por conta da fumaça passou mal e teve que ser encaminha ao Hospital Regional Albert Sabin de Alta Floresta.

Informações dão contam que o incêndio teria começado por problemas na fiação elétrica, por volta das 20:00h em um dos quartos. Mãe e filha correram para fora da residência apenas com a roupa do corpo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado via 193 quando os soldados chegaram ao local, a residência já estava toda em chamas e imediatamente retiraram o botijão de gás para não ter risco de explosão. A guarnição controlou o fogo, evitando que atingisse outras residencias e, posteriormente realizou o rescaldo, ou seja, a contenção das brasas para que não se espalhatem nas residências vizinhas, colocando o local em condições de segurança.

Pelas midias sociais, uma campanha beneficente foi promovida para arrecadar móveis, roupas e utensílios e segundo a Instituição ‘Doar-se’ que promoveu a campanha, a família recebeu diversas doações da população altaflorestense, ganhando todo os móveis necessários para dar início na reconstrução da futura casa.