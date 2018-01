Funcionário de agência bancaria em Alta Floresta hostiliza cliente

Bruno Felipe

Da Reportagem

Conforme consta no Boletim de Ocorrências (B.O), a vítima relatou que foi orientado por sua gerente de conta bancária (Banco do Brasil) que deveria abrir uma conta (que não gerava custos) para pagamento do PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar). Foi então que procurou a agência em questão nesta quinta-feira conforme a orientação, e ao solicitar para o funcionário a abertura da conta, o mesmo se referiu a vitima com piadas e chacotas.

De acordo com registros no B.O, o funcionário teria dito a seguinte frase à vítima: “Nem relógio trabalha sem receber”, que se sentiu constrangido, pois o banco estava cheio de pessoas. Ao solicitar o nome do funcionário para registrar um Boletim de Ocorrências, a vitima foi ameaçada pelos guardas da agência, que diziam que iriam prende-lo.

O B.O foi confeccionado e o caso será investigado.