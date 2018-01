Escolas Estaduais realizam pequenas reformas para início do ano letivo

Bruno Felipe Da Reportagem

Foi disponibilizado pela Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer de Mato Grosso (Seduc-MT) um recurso para a manutenção da infraestrutura das escolas estaduais, com objetivo de prepara-las para o inicio do ano letivo de 2018 em Alta Floresta. De acordo com Edson Amaro, assessor pedagógico da Seduc em Alta Floresta, esse recurso será usado nas escolas para a manutenção predial, rede hidráulica, elétrica, troca de vidros e janelas, limpeza de pátio, troca dos filtros dos bebedouros, entre outros. “É um recurso que a escola pode utilizar para realmente preparar um ambiente; algo que não tínhamos nos anos anteriores” disse Edson que lembra que anteriormente, quando a primeira parcela do recurso era liberada para manutenção, já havia se iniciado o ano letivo.

Além disso, a Secretaria de Educação assinou um acordo entre os gestores das escolas estaduais do município, com o propósito de realizar a pintura dos prédios das instituições. De acordo com Edson, a secretaria doou as tintas e a equipe de gestão da escola e o conselho deliberativo se comprometerem a realizar a mão de obra. Cerca de 50 % das escolas estaduais do município receberam as tintas para a revitalização dos prédios. “Cada escola está criando uma estratégia diferenciada de acordo com a localidade e comunidade”, disse Edson que lembra que algumas escolas conclamaram os profissionais da própria instituição e pais de alunos para realizar um mutirão de pintura.

Na Escola Rui Barbosa os gestores optaram pelo pagamento de um profissional para realizar as pinturas no prédio da instituição. A obra começou á duas semanas e as expectativas são de conclusão antes do inicio do ano letivo previsto para o dia 15/02. Joeli Dupim, diretora da escola Rui Barbosa, disse á reportagem do Jornal O Diário que não será realizado rifas e promoções entre a comunidade, pois a intensão é tentar trabalhar com o próprio dinheiro enviado para a escola.

As inscrições na escola Rui Barbosa começaram na segunda-feira 15, sendo possível a sua realização através do portal da Seduc-MT na internet. “Pedimos que os pais procurem a escola o mais rápido possível para realizar a matricula dos seus filhos, pois temos que organizar o cronograma do nosso quadro de funcionários”, disse Joeli Dupim para a reportagem.

Para ver a matéria na íntegra, adquira já a edição impressa do Jornal O Diário desta Segunda-feira 22/01.