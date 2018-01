Após realizar manobras perigosas, motorista embriagado se choca contra alambrado

Bruno Felipe

Da Reportagem

A Central de Operações da Policia Militar de Alta Floresta recebeu várias denuncias por volta da 01:00h na madrugada deste último sábado 14, de que um veiculo estaria fazendo manobras perigosas no centro de Alta Floresta. A guarnição composta pelo Sargento Jesus e o Cabo Laércio em posse das informações, procedeu ás devidas diligências localizando o referido veículo na Avenida Ludovico da Riva Neto.

“Segundo relato das testemunhas e informações registradas no Boletim de Ocorrência, o suspeito conduzia um veículo Toyota/Corolla de cor zinca e começou a dar ‘cavalos de pau’ na Avenida Ariosto da Riva, passando pelo estacionamento de uma lanchonete vindo a chegar na Avenida Ludovico da Riva. Novamente o motorista realizou outra monobra e quase atropelou alguns transeuntes.

Foi então que perdeu o controle do veiculo após passar, em alta velocidade, por uma lombada localizada em frente ao supermercado Del Moro, vindo a colidir com uma árvore e posteriormente no alambrado que fica no pátio da antiga Prefeitura. ““Ao chegarem ao local, o condutor do veiculo já se encontrava fora do carro e após constatado seu estado de alta embriaguez este foi detido e encaminhado a Delegacia Municipal da Policia Judiciaria Civil para providencias que o caso requer. ““Vale ressaltar que após a detenção, o suspeito foi colocado na viatura e acabou quebrando parte interna da porta do camburão.