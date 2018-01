UHE São Manoel entra em Operação Comercial em janeiro

A UHE São Manoel recebeu autorização da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) para iniciar a operação comercial da primeira unidade geradora (UG01) – turbina. As informações foram repassadas pela assessoria de imprensa da Usina. Com a antecipação de quatro meses, a data de início ainda não foi confirmada.

Com capacidade instalada de 175 MW, a empresa tem até maio de 2018 para cumprir contratos de venda de longo prazo assinados quando o empreendimento foi leiloado, por isso conforme as informações, o volume produzido até lá será liquidado no mercado de curto prazo, ou, comercializado em contratos bilaterais.

Conforme a assessoria de imprensa, a segunda unidade geradora está em fase avançada de operação de testes e as outras duas unidades, estão em fase de comissionamento para entrar gradualmente em operação para testes.

O empreendimento, foi construído no Rio Teles Pires, na divisa do estado do Mato Grosso com o Pará, suas obras tiveram início em setembro de 2014. Serão quatro unidades geradoras com 175 megawatts (MW) de capacidade instalada cada, totalizando 700 MW de potência, energia suficiente para atender uma população de cerca 2,5 milhões de pessoas.