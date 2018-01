Fundação Nacional de Artes disponibiliza partituras de canções brasileiras na internet

A Fundação Nacional de Artes (Funarte) lançou nesta quarta-feira 27, um projeto denominado Partituras Brasileiras – Songbook Internacional Online, onde um acervo contendo cerca de 1.200 partituras brasileiras foram publicados na internet. O trabalho reúne partituras de músicas popular, erudita e bandas de músicas brasileiras, que já está disponível nos portais da fundação e do Ministério da Cultura.

O objetivo do projeto é contribuir e levar um alcance internacional da música brasileira. O material está disponibilizado nas línguas portuguesa, inglesa, espanhola e francês, com possibilidade de extensão para o chinês mandarim e o alemão.

De acordo com a cantora altaflorestense Jenifer Aline, esse projeto é importante para que todos possam ter uma visão mais abrangente da música brasileira pelo mundo. Segundo a cantora “Além da diversidade cultural, em nosso país também existe uma grande diversidade de melodias e poder levar isso ao mundo é muito importante não só para os artistas, mas para quem aprecia uma boa música tipicamente brasileira”, disse Jenifer á reportagem do O Diário.

59A seleção das partituras foi realizada em conjunto com instituições e especialistas em pesquisas musicais do Brasil. Os critérios foram o equilíbrio na distribuição entre os autores, a excelência estético-formal do repertório e a relevância da obra e dos autores para a criação da música.

Entre os autores que tem partituras presentes no Songbook estão Tom Jobim, Chico Buarque, Edu Lobo, Ernesto Nazareth, Milton Nascimento e Francisco Mignoni. Também estão disponíveis partituras de hinos, como o nacional, o da bandeira e o da independência.

As partituras também serão enviadas às embaixadas do Brasil pelo mundo. “Queremos que este material chegue a conservatórios e escolas de música dos mais diversos países. Nosso objetivo é que estudantes e músicos estrangeiros possam tocar lá fora nossa música brasileira”, destacou por meio de nota o coordenador do Centro da Música da Funarte, Marcos Souza.