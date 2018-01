Concursos abrem 7,7 mil vagas em MT até fevereiro

Conseguir aprovação em concurso público está entre as metas comuns dos trabalhadores que buscam a estabilidade financeira. Ao iniciar mais um ano, parte dos profissionais que almejam a carreira pública renovam os projetos e reorganizam o cronograma de estudos. Em Mato Grosso, até o dia 6 de fevereiro há 7,720 mil vagas disponíveis na administraçao pública, com salários máximos variáveis entre R$ 1,864 mil a R$ 8,8 mil. A maior parte das oportunidades está assegurada nos 2 maiores municípios mato-grossenses.

Em Cuiabá, até o dia 10 deste mês estao abertas inscrições para 4,702 mil vagas temporárias, divididas entre os cargos de cuidador, técnico e professor. Os salários variam de acordo com a função, entre o mínimo de R$ 1,045 mil a R$ 3,111 mil. As inscrições podem ser feitas somente pelo site do Instituto Nacional de Seleçoes e Concursos – Selecon (www.selecon.org.br), sendo que a taxa de inscriçao para funçoes de nível superior é de R$ 70 e de R$ 60 para nível médio.

Para atender a administração de Várzea Grande sao ofertadas 2,678 mil vagas com salários que chegam a R$ 8,8 mil, no caso para a função de procurador municipal. Há oportunidades, ainda, para médicos, odontólogos, enfermeiros, auditores internos, engenheiros, gestores municipais, professores, técnicos, fiscais de tributos municipais, jornalistas, agentes administrativos, de segurança e de serviço interno e externo, além de motoristas e serviços gerais.

As inscriçoes podem ser feitas até o dia 18 deste mes no site da Universidade Federal de Mato Grosso (www.ufmt.br/concursos), mediante o recolhimento de taxas que variam de R$ 50 (nível elementar), R$ 60 (nível médio) e R$ 90 (nível superior).

Entre os candidatos que visam a aprovaçao no certame está a assistente administrativa Cláudia Soares, 37. “Eu já sou concurseira. Para este concurso de Várzea Grande estou estudando 4 horas por dia há duas semanas, mas em casa mesmo”. Ela relata que almeja uma vaga de Nível Médio. “Quero sair da iniciativa privada pela segurança do setor público, especialmente a estabilidade financeira”.

De acordo com a auxiliar de coordenaçao de um curso preparatório em Cuiabá, Ana Rafaela Pereira Chaves, o concurso público da prefeitura municipal de Várzea Grande aguçou o interesse dos concurseiros.

“Estamos com 6 turmas presenciais em andamento, a maioria dos candidatos visando uma vaga neste concurso de Várzea Grande”.

Para o 1º semestre de 2018, são aguardados editais de concursos públicos para as carreiras policiais em Mato Grosso, completa ela. “Devemos abrir novas turmas após o Carnaval. Janeiro ainda é período de férias, os candidatos começam a procurar, mas as matrículas mesmo só no próximo mes”, completa Ana Rafaela.

Além de aulas presenciais, os candidatos a uma vaga na administraçao pública podem optar por cursos online, sendo que os valores cobrados variam anualmente conforme a demanda, acrescenta a auxiliar de coordenaçao.

Além das oportunidades em Cuiabá e Várzea Grande, há 183 vagas para a função de sargento da Aeronáutica, 51 vagas para auxiliar, agente e técnico do Consórcio Intermunicipal de Saúde e 106 vagas para a prefeitura de Porto Esperidiao, entre outras. (A Gazeta)