Mulher denuncia homem de abusar da enteada após ele ejacular na roupa dela em Sinop

A Polícia Militar prendeu um homem, entre 40 anos, na segunda-feira (01), em Sinop, acusado de abusar da enteada de dois anos na própria residência, localizada no bairro Jardim Imperial. O suspeito ainda é acusado de tentar forçar ato sexual com a mãe da criança.

De acordo com o boletim de ocorrências, a mulher, de 29 anos, deixou o estado do Pará com a filha para morar com o homem em Sinop. Há uma semana, ela flagrou o suspeito tocando as partes íntimas da criança. Ele negou o abuso e a mulher não o denunciou.

Ainda de acordo com a denúncia, nesta segunda-feira (01), o suspeito tentou forçar ato sexual com a mulher. Com a recusa, ele se masturbou na presença da criança e ejaculou na roupa da mulher.

A Polícia Civil deve investigar o caso.

Fonte: GC Noticias