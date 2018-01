Em 6 meses, valor da gasolina subiu 28,2%; diesel teve salto de 26,2%

Em apenas seis meses, depois da nova política de preços, a gasolina saltou 28,5% desde o dia 3 de julho, quando foi adotada a medida, até 29 de dezembro de 2017. O reajuste do diesel, por sua vez, aumentou menos no acumulado: 26,2%, de acordo com informações de Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

Nesta quarta-feira (3), inclusive, o valor da gasolina comercializada nas refinarias diminui 0,1%. O diesel teve acréscimo de 0,6%. É a primeira variação de preço dos dois combustíveis em 2018. A mudança na política de preços dos combustíveis passou a ser adotada pela Petrobras no início de julho nas refinarias.