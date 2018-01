Dois bandidos morrem e policial é baleado troca de tiros em Nova Bandeirantes

Dois homens morreram em troca de tiros com a Polícia Civil em Nova Bandeirantes, extremo norte do Estado. O confronto aconteceu no final da manhã desta quarta-feira, 03, quando era cumprida uma intimação para que os elementos comparecessem à delegacia e prestassem informações em investigação da PJC em caso de um assaltos ocorridos na cidade. Logo que chegaram ao local, os policiais foram recebidos à tiros, um dos quais ficou ferido. Os dois suspeitos tiveram “pior sorte” e acabaram mortos no confronto. Havia outras três pessoas no local, dentre eles uma mulher que teria sido autora do tiro.

O policial baleado levou um tiro pelas costas, que acertou o braço e a bala se alojou no peito, ele foi socorrido e trazido para Alta Floresta. Após primeira análise, foi determinada a sua remoção para Cuiabá, segundo informações de um dos colegas que esta acompanhando-o, o quadro clínico não era preocupante, muito embora inspirava cuidados pela necessidade de verificar se algum nervo na região peitoral tivesse sido atingido. A remoção da bala deverá ser feita na capital.

Na residência ainda havia pelo menos mais três pessoas, que foram presas. Dois revólveres calibre 38 que estavam com os criminosos foram apreendidos.

Um dos homens presos é Marciano Gomes Pinto, foragido do presídio “Ferrugem” da cidade de Sinop, ele é conhecido pela alcunha de “Polaquinho”. Na casa, suspeita-se que funcionava uma espécie de “quartel do crime”, dado o numero de pessoas que estavam lá dentro.