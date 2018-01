Mega da Virada teve 17 apostas vencedoras; cada uma levará R$ 18 milhões

Dezessete apostas acertaram os seis números sorteados no concurso 2.000 da Mega-Sena, na noite deste domingo (31), e terão direito a dividir o prêmio recorde de R$ 306.718.743,71. O rateio foi anunciado há pouco pela Caixa Econômica Federal, e cada bilhete garantiu um prêmio individual de R$ 18.042.279,04.

Os números sorteados foram: 03 – 06 – 10 – 17 – 34 – 37.

Quatro apostas foram realizadas na capital paulista e duas em Guarulhos (SP). Três bilhetes foram registrados na Bahia, nas cidades de Cruz das Almas, Prado e Uruçuca; dois são de Minas Gerais (Carmo do Cajuru e Contagem); dois do Paraná (Rio Azul e São João do Triunfo); dois do Rio de Janeiro (na capital fluminense e no município de Seropédica); um é de Belém (PA) e um de Brusque (SC).

A Quina pagará R$ 10.565,03 para cada uma das 4.862 apostas que acertaram cinco dezenas no sorteio. Já o prêmio da Quadra, de R$ 423,12, será destinado para 173.428 apostas.

O sorteio foi realizado pouco antes das 20h (horário de Mato Grosso do Sul), no estúdio da TV Globo em São Paulo (SP).

O prêmio sorteado nesta noite é o maior da história das loterias brasileiras, segundo informações da Caixa Econômica Federal –e atraiu apostadores até os últimos instantes, inclusive em Campo Grande. Contudo, representa pouco mais de um terço da arrecadação com a Mega da Virada: segundo a Caixa, o grande número de apostadores rendeu ao banco R$ 890.947.368,50.

A premiação deste domingo superou em R$ 85 milhões, aproximadamente, o prêmio da Mega da Virada de 2016 –quando seis apostas acertaram os números sorteados e dividiram mais de R$ 221 milhões.

No próximo sorteio, em 3 de janeiro, a Mega Sena prevê um prêmio de R$ 2 milhões.