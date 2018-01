Show e queima de fogos marcaram a virada do ano em Alta Floresta

Às margens do Lago da C, grupos de amigos e famílias prestigiaram o show de cores que durou mais de 10 minutos. A chegada de 2018 foi acompanhada por milhares de pessoas, ao som da Banda Terra.

O Réveillon Popular, o primeiro de Alta Floresta, foi acompanhado de perto com cobertura das Rádios Bambina FM e Jovem Pan, Amanda Neri e Anderson Mariotti, garantiram a atenção do público ao palco antes do início do show, e também e informação em tempo real para quem não pode sair de casa, ou que aguardava o momento certo para acompanhar de perto a queima de fogos.

Agentes de Trânsito controlaram o fluxo de veículos, que estacionaram ao longo da avenida Jaime Campos e perimetral Teles Pires, Polícia Militar e a presença de seguranças garantiram que nenhum incidente fosse registrado ao longo da festa.

O primeiro Réveillon Popular de Alta Floresta foi organizado pela Prefeitura Municipal, e contou com apoio do Governo do Estado de Mato Grosso por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através do Termo de Parceria que foi subsidiado por uma emenda parlamentar do Deputado Estadual Romoaldo Jr.

