“Presente”: Tarifa de pedágio da MT-235 fica mais cara em 2018

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Delegados (Ager/MT) autorizou o aumento da tarifa de pedágio no trecho da MT-235 que fica entre os municípios de Santa Rita do Trivelato e Nova Mutum, a aproximadamente 559 km e 491 km de Rondonópolis. O valor deve entrar em vigor no próximo domingo (7) e passará de R$ 6,40 para R$ 7,50.