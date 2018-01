Mato Grosso terá 21 dias de feriados e pontos facultativos em 2018

O governo de Mato Grosso divulgou os dias de feriados e pontos facultativos nas repartições públicas no estado em 2018. Os feriados e pontos facultativos foram divulgados em um decreto publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) que circulou no dia 21 de dezembro de 2017.

Nos órgãos públicos e no Poder Executivo serão 10 pontos facultativos. Em relação aos feriados, serão 10, sendo um estadual no dia 20 de novembro, feriado da Consciência Negra. Em relação aos feriados municipais, serão cumpridos pelos órgãos do Poder Executivo Estadual em cada região.

Os feriados e pontos facultativos não devem afetar a prestação dos serviços considerados essenciais, como saúde e segurança pública.

Confira a lista

1º de janeiro (segunda-feira) Confraternização Universal – feriado nacional;

12 de fevereiro (segunda-feira) Carnaval – ponto facultativo;

13 de fevereiro (terça-feira) Carnaval – ponto facultativo;

14 de fevereiro (quarta-feira) Cinzas – expediente a partir das 13 horas;

30 de março (sexta-feira) Paixão de Cristo – feriado nacional;

21 de abril (sábado) Tiradentes – feriado nacional;

30 de abril (segunda-feira) – ponto facultativo;

1º de maio (terça-feira) Dia Mundial do Trabalho – feriado nacional;

31 de maio (quinta-feira) Corpus Christi – ponto facultativo;

1º de junho (sexta-feira) – ponto facultativo;

07 de setembro (sexta-feira) Independência do Brasil – feriado nacional;

12 de outubro (sexta-feira) Nossa Senhora Aparecida – feriado nacional;

28 de outubro (domingo) Dia do Servidor Público – ponto facultativo;

2 de novembro (sexta-feira) Finados – feriado nacional;

15 de novembro (quinta-feira) Proclamação da República – feriado nacional;

16 de novembro (sexta-feira) – ponto facultativo;

19 de novembro (segunda-feira) – ponto facultativo;

20 de novembro (terça-feira) Consciência Negra – feriado estadual;

24 de dezembro (segunda-feira) – ponto facultativo;

25 de dezembro (terça-feira) Natal – feriado nacional;

31 de dezembro (segunda-feira) – ponto facultativo

Fonte G1