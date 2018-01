Cunhado de deputado de MT é assassinado em Florianópolis

O servidor público da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Carlos Volcov, de 32 anos, foi assassinado a tiros em Florianópolis (SC). Ele era cunhado do deputado estadual Gilmar Fabris (PSD), que é casado com Anglisey Volcov.

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o crime e as circunstâncias da morte ainda não estão esclarecidas.

Segundo apurou a reportagem, ele tinha problemas relacionados a drogas e já passou por tratamentos contra a dependência química.

As informações sobre a data do crime também estão desencontradas. A princípio, chegou-se a falar que o crime tinha ocorrido no domingo. Mas a reportagem checou que o corpo de Carlos estava no Instituto Médico Legal de Florianópolis desde o a última quinta-feira (28).

Nesta segunda-feira (1º), a família ainda tentava providenciar o traslado do corpo.

A jornalista Milena Volcov, irmã de Anglisey e Carlos, fez uma postagem no Facebook.

“É, meu irmão, infelizmente o ano não virou para você. Você nos deixou. As últimas conversas foram momentos de alegeia e descontração”, escreveu Milena.

“Eu ainda consegui te abraçar e dizer que te amo, mas sem saber que era uma despedida.

Em 2009, Carlos Volcov foi ferido a tiro na região do Porto, em Cuiabá.

Ele trabalhava na Assembleia desde 2009. Este ano, passou a exercer a função de taquígrafo.