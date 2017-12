Cai 22% no número de embarques no aeroporto de Alta Floresta

O Sistema Hórus, do ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil apontou que o número de embarques no aeroporto municipal Oswaldo Marques Dias reduziu 22%, nos 10 primeiros meses deste ano. De janeiro até outubro, foram 54.334 embarques. No mesmo período ano passado, 69.756 passageiros embarcaram em voos domésticos.

O maior fluxo de passageiros registrado no aeroporto municipal ocorreu no mês de junho, que obteve 5.829 embarques. O mês de fevereiro apresentou a menor taxa com apenas 4.487 passageiros. Os dados de novembro e dezembro ainda não foram inseridos no sistema.

A movimentação de aeronaves também foi menor e chegou aos 29,2% nos últimos 10 meses. De acordo com o portal, no período de 2016 foram 839. Já neste ano, foram 539. É o menor registro nos últimos cinco anos. Em 2011, a movimentação na unidade chegou a 1.968 voos.

Fonte: Sonoticias