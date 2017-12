Alta Floresta ganha nova opção de happy hour e entretenimento

A noite de Alta Floresta promete ficar mais animada com a inauguração, hoje da “Deck Pub”, a mais nova casa de entretenimento da cidade. A iniciativa é do jovem empresário Paolo vinycios Florêncio, um altaflorestense que há vários anos já atua no ramo, na capital do estado e agora traz a experiência para Alta Floresta, juntando-se com Eduardo Augusto Baca na parceria em torno do Deck Pub.

Além de bebidas, petiscos e ambiente descontraído, o Deck Pub vai apostar no sertanejo universitário, com música ao vivo de duplas de várias cidades de Mato Grosso e com espaço para os artistas locais.

O Deck Pub será aberto oficialmente às 20:30h deste sábado (hoje) 30 e, para a noite de inauguração a entrada é livre. A Casa fica localizada bem no centro da cidade, no antigo “Fábrika”.