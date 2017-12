Câmara de Sinop corta celulares, reduz consumo de energia e devolve R$ 1 mi para prefeitura

Dentre os valores economizados estão cerca de R$ 100 mil com energia elétrica após a troca de lâmpadas incandescentes por LED, o corte dos telefones celulares dos vereadores que eram pagos pela Câmara, redução no consumo de papel com a disponibilização da pauta das sessões online e a redução com a folha de pagamento, já que não foram preenchidos todos os cargos comissionados que constam no lotacionograma.

O valor é parte do duodécimo e deve ser investido em asfalto e tubulação. O presidente Ademir Bortoli (PMDB), explica que o Legislativo não tem o poder para determinar onde o recurso deve ser investido, porém pode fazer indicações. Na indicação, foram beneficiadas pelos parlamentares a Estrada Jacinta nas ruas Ipomeias e restante da Criselíneas e a Colombinas do Setor Industrial Norte. “Nós temos como fazer essa sugestão, mas a prefeitura tem a prerrogativa de usar o dinheiro como decidir”.

Este ano também foi realizada uma reforma no telhado do prédio. Foram gastos R$ 609 mil e toda a estrutura foi trocada, alguns reparos internos também foram feitos e a pintura da parte externa foi toda renovada.

Conforme a mesa diretora, já foi contratado o projeto para instalação de energia solar em 2018, o projeto estrutural da garagem, com capacidade para suportar 12 toneladas de placas solares, além do próprio peso, que vão servir para abastecer todo o consumo de energia elétrica da Câmara e as caixas de som especiais para melhorar a acústica do plenário. (Com Assessoria)