Alta Floresta: Homem mata ex-mulher a golpe de faca e comete suicídio

Por volta das 20h a Polícia Militar foi acionada para atender a primeira ocorrência, informada de que havia uma jovem caída na avenida do Araújo, esquina com a rua H-11. No local a guarnição encontrou a jovem ensanguentada, acionando o Corpo de Bombeiros para os primeiros atendimentos, mas a jovem não resistiu. Atingida com um golpe de arma branca no pescoço.

“Depois de duas horas aproximadamente desse homicídio, chegou outra informação, que tinha um rapaz ferido aqui na H-11, em uma residência, a gente chegou novamente e verificou que este rapaz estava em óbito, com um corte grande no pescoço e com uma faca na mão”, apontou Tenente Rodrigues.

A jovem foi identificada como Eula Paula de Melo da Fontoura de 21 anos, familiares informaram à polícia, o homem encontrado morto, Josemar Barbosa da Silva de 31 anos, é ex-convivente da jovem, a separação é recente, “Esse rapaz tentou um contato com ela, ele tem passagens por tráfico e reside lá em Sinop, o pai dela na hora colocou esse ex-companheiro como suspeito”, concluiu Tenente Rodrigues.

“O que a gente pode adiantar é que foram dois crimes de morte violenta, atendido pela Polícia Militar entre as 20 horas e as 23 horas. Infelizmente um crime trágico, final de ano, a família deve estar transtornada. Vamos esperar o laudo necroscópico das duas vítimas para ver se são compatíveis os ferimentos com a arma encontrada com ele, e vamos aguardar o fim do inquérito policial para chegar a uma conclusão”, destacou o Delegado Dr. Carlos Francisco.

Fonte: Nativanews