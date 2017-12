Seduc abre seletivo para gestores da educação em 15 cidades do Mato Grosso

Foi divulgado na última terça-feira 12, o edital do processo seletivo destinado para diretores e coordenadores dos 15 Centros de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica (CEFAPRO) em todo o estado. As inscrições começaram nesta quarta-feira 13, e vão até o dia 18 de dezembro. Interessados poderão fazer sua inscrição via internet e deverão preencher a ficha disponibilizada no edital do seletivo e posteriormente, encaminhar para o e-mail seletivo.cefapro@seduc.mt.gov.br.

O CEFAPRO tem o objetivo de ofertar e acompanhar a formação continuada dos profissionais de educação básica. Em Alta Floresta, a gestora Rosemari da Luz esteve á frente do centro por mais de três anos, mas no final de agosto precisou se afastar para fazer uma qualificação. Para a substituição temporária do cargo entrou Edileusa Da Cruz, que já está completando cinco meses de atuação. “Eu já atuei como professora na escola, mas é um contexto diferente; estando á frente do CEFAPRO atingi algumas metas como a realização do seminário do campo, mas o prazo é curto para se atingir metas em uma gestão”, explicou Edileusa a nossa equipe. Segundo ela, o processo “É uma forma coerente de constituição da equipe gestora, através de um seletivo com ampla participação, todos que desejarem enquanto educadores efetivos do estado de MT poderão participar”.

As vagas do seletivo são para os CEFAPROs de Alta Floresta, Cuiabá, Barra do Garças, Cáceres, Confresa, Diamantino, Juara, Juína, Matupá, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Sinop e Tangará da Serra.

Segundo o documento publicado, o mandato para os cargos será de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois. A jornada de trabalho será no Regime de Dedicação Exclusiva. “É preciso pensar bem, pois a responsabilidade de estar á frente do CEFAPRO é grande”, concluiu a atual diretora.