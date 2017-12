Santander inicia operações de loja voltada ao Agronegócio em Alta Floresta

O Santander inicia nesta sexta-feira (15) as atividades da terceira loja totalmente direcionada ao Agronegócio em Mato Grosso. A partir dessa data, o produtor rural da região de Alta Floresta, norte do Estado, receberá atendimento exclusivo e especializado. O espaço de negócios fica no centro da cidade, na Avenida Ludovico da Riva Neto, 1952. A “inauguração” será as 9 horas da manhã com a presença de autoridades do município e região.

O Banco já possui dois espaços no Estado – em Campo Novo do Parecis e em Canarana. A loja de Alta Floresta será a 12ª a ser inaugurada no País. “A cidade é referência na pecuária, sendo uma das maiores produtoras do Estado. Além disso, a região tem trabalhado para alcançar a posição de nova fronteira agrícola do País, com a expansão do cultivo de milho e soja. Vislumbramos, então, uma ótima oportunidade de ficarmos mais próximos dos produtores rurais da região para apoiá-los a prosperar”, afirma Carlos Aguiar, superintendente executivo de Agronegócios do Santander.

A estrutura de atendimento na loja Agro, em horários pré-agendados, é composta por um gerente geral e dois gerentes comerciais, sem a presença de caixas.

Até janeiro de 2018 serão 16 lojas Agro em todo o Brasil.

Desde janeiro até o momento, foram inaugurados estabelecimentos em Cristalina (GO), Naviraí (MS), Posse (GO), Campo Novo do Parecis (MT), Canarana (MT), Paragominas (PA), Balsas (MA), Primavera do Leste (MT), Unaí (MG) e Maracaju (MS). (Com assessoria)