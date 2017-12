Romoaldo e Bezerra cobram emenda liberação de emenda para Alta Floresta e Cuiabá

Com uma agenda bem apertada em Brasília, o deputado estadual Romoaldo Júnior (PMDB) acompanhado do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB) fizeram questão de se reunir com o Deputado Federal Carlos Bezerra e o ministro Moreira Franco, nesta quarta-feira (13). Uma das principais pautas da reunião no Palácio do Planalto foi a cobrança da liberação da emenda de dois milhões de reais para a pavimentação dos Bairros Jardim Guaraná e Boa Esperança, localizados no município de Alta Floresta, aproximadamente 780 km de Cuiabá.

Romoaldo que é morador da cidade e já foi prefeito dela, cobrou ainda recursos do turismo para o Lago das Capivaras na Avenida do Aeroporto.

“Foi uma viagem corrida, porém produtiva, pois tivemos a chance de levar nossos pedidos e firmar compromissos com deputados e ministros em favor de Mato Grosso. Num momento em que o nosso estado atravessa momentos difíceis, acho de grande importância esta união de forças entre o Legislativo e o Executivo na busca pelo bem comum da nossa população. Espero que muito em breve possamos receber as emendas para por em prática nossos projetos para o povo mato-grossense”, ressaltou Romoaldo.

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB) enfatizou a busca por recursos para o Pronto-Socorro de Cuiabá que atende pacientes de toda parte do Estado e também para celeridade nas obras de mobilidade urbana da Capital.

“Estamos na luta, juntamente com o deputado Romoaldo, buscando a humanização da saúde pública em Cuiabá. Nossa batalha é por conseguir estrutura para que o Pronto-Socorro atenda todas as pessoas que lá comparecer em busca de atendimento. Não importa de qual parte do estado o paciente venha, o que não se pode deixar é de salvar vidas e atender dignamente a população”, afirmou o prefeito ao destacar que as obras de mobilidade é outra bandeira de sua administração.

O deputado Carlos Bezerra que é um ícone na política mato-grossense e conhece de perto a realidade do estado, se comprometeu em atender o mais rapidamente as solicitações de Romoaldo de do prefeito. (Márcia Martins / Assessoria de Imprensa)