Ager faz operação em busca de irregularidades no transporte intermunicipal

A Ager (Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso) iniciou na última terça-feira 12, na região de Alta Floresta uma operação com o apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal, com o objetivo conter possíveis irregularidades no transporte intermunicipal e interestadual de passageiros no Estado.

A reportagem do O Diário esteve no final da tarde de ontem, na MT-208, próximo ao Frigorífico, aonde acontecia a fiscalização. Conforme informações obtidas junto aos profissionais, a intenção do governo do Estado é promover uma fiscalização para orientar as empresas que possuem autorização da Ager, coibir possíveis irregularidades e também a atuação do transporte clandestino. Durante a fiscalização, três agentes da Ager avaliam as condições físicas dos veículos, a documentação dos carros e condutores, itens de segurança e a comercialização correta dos bilhetes. A Guarda Municipal já realiza o trabalho de fiscalização da documentação dos veículos que circulam dentro do território municipal e como está participando da operação, diante da detecção de irregularidades, o veículo é multado e apreendido.

Até o final da tarde desta quinta-feira a Ager apreendeu sete veículos irregulares, sendo três ônibus e quatro táxis, todos os veículos se encontram no pátio da Guarda Municipal. Conforme o agente de trânsito Cleudinei Agenor Pimenta essa é a primeira vez que a equipe do município participa de uma operação da Ager,”isso é uma novidade para nós da Guarda pois nós nunca tivemos participação com Ager, fazíamos sempre participação nas operações com PM, então está sendo uma novidade e um grande aprendizado para a gente”, destacou.

A operação está ocorrendo em diversos pontos do Estado e deve ocorrer pelos próximos dias. Em Alta Floresta os fiscais da Ager permanecem ainda hoje, sexta-feira, em seguida vão para outra região, não divulgada pelos fiscais.