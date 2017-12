FIM DE ANO: Banco de sangue pede socorro à procura de doadores

O banco de sangue de Alta Floresta, anexo ao Hospital regional Albert Sabin, voltou a ficar com estoque em baixa, razão pela qual a biomédica responsável pelo Banco de Sangue, Luana Battirola, fez um pedido à população para que compareça á unidade, “gostaria de pedir uma ajuda, nosso estoque está em baixa, se for possível, para que nossa população compareça em nossa unidade. Os tipos sanguíneos que mais estamos precisando é O(-), A(-), B(-) e O+”, disse a biomédica à reportagem do O Diário.

Todo final de ano é assim, o estoque de sangue vai à níveis perigosos, sendo necessária a realização de campanhas de doação de sangue. Alguns dos requisitos para ser doador, seguindo normas preestabelecidas pelo Ministério da Saúde, são: quando o candidato a doador tiver entre 16 e 18 anos incompletos, a doação só poderá ser realizada mediante consentimento dos pais ou responsáveis legais. É possível ainda que o Hemocentro solicite a presença dos pais para a doação; Ter até 69 anos, 11 meses e 29 dias de idade, sendo que a primeira doação deve ter sido feita antes dos 60 anos; Ter peso igual ou superior a 50 kg; Estar alimentado, mas evite alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação. Caso seja após o almoço, aguardar duas horas; Ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas.

Também existem impedimentos temporários e definitivos, sendo alguns dos temporários, estar bem de saúde, ou seja, se estiver gripado, resfriado, com febre, deve-se esperar 7 dias após o desaparecimento dos sintomas; Período gestacional; Período pós-gravidez: 90 dias para parto normal e 180 dias para cesariana; Amamentação; Ingestão de bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação; Tatuagem e/ou piercing nos últimos seis meses (piercing em cavidade oral ou região genital impedem a doação); Não ter feito exames/procedimentos com utilização de endoscópio nos últimos seis meses; Comportamento de risco para doenças sexualmente transmissíveis: aguardar 12 meses.

Dentre os impedimentos definitivos estão: candidatos a doadores que tiveram a doença hepatite após os 10 anos de idade; Evidência clínica ou laboratorial das seguintes doenças transmissíveis pelo sangue: hepatites B e C, Aids (vírus HIV), doenças associadas aos vírus HTLV I e II e Doença de Chagas; Uso de drogas ilícitas injetáveis; Malária.

Os interessados em ser doador, que não se encontrem nas condições acima citadas devem procurar o Banco de Sangue, anexo ao Hospital regional de Alta Floresta.