Apae têm festa para encerramento de ano letivo; 2017 foi marcado por conquistas

A Apae Alta Floresta (Associação de Pais e Amigos de Exepcionais), realizou ontem uma festa tradicional de final do ano letivo em que aproveitou para fazer agradecimentos à comunidade que atuou junto à instituição neste ano de 2017. “A diretoria Apae vem agradecer a todas as madrinhas que neste dia presenteiam seus afilhados com muito carinho”, disse ao vice-presidente da Apae, Marcelo Weber. Apesar das dificuldades, o ano de 2017 também foi de conquistas.

Através do grupo “Anjos solidários”, foi realizada uma ampla reforma no prédio da Apae, com a construção de novos banheiros, varanda, salas de aula, pintura, piso, forro e parte elétrica, totalizando 250 mil reais de investimentos.

Outro setor que também colaborou significativamente foi a justiça “que já depositou o valor de 27 mil reais para um equipamento de fisioterapia de última geração que usa roupas de astronautas para atendimentos das crianças, equipamento chamado pediasuit, que será montado início de 2018. A sala já esta pronta”, anunciou Weber.

Também nesta quarta-feira, 13, a justiça do trabalho disponibilizou 58 mil reais para construção de uma nova cozinha planejada e para adequação dos muros da escola Vovó Alice (escola da Apae). “Assim fechando o ano com chave de ouro, fica aqui o agradecimento de toda diretoria Apaeana”, afirmou Marcelo Weber que ainda convidou à comunidade para que, em querendo, possa aderir ao projeto anjos solidários, “quem quiser ser um anjo em 2018, pode procurar a instituição ou ligar no 3521-2130”, afirmou.