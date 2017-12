“Feira Legal de Natal” será realizada nesta quinta

Bruno Felipe

Acontecerá nesta quinta-feira dia, 14 a “Feira Legal especial de Natal” nos pavilhões da Feira Livre Municipal. A feira é uma ação em conjunto entre Secretaria Municipal de Desenvolvimento e comerciantes com início às 18:00 horas e previsão de término as 23:00.

Além de microempresários que já participam tradicionalmente do evento, alguns lojistas do município resolveram agregar junto à feira para atender o aumento de demanda gerado pelo período natalino. “De início estamos procurando trazer empresas que consigam fazer um preço melhor dos produtos para que as pessoas possam ter a oportunidade de adquirir”, disse o diretor de Indústria, Comércio e Turismo de Alta Floresta, Sérgio Passos, a reportagem do O Diário.

A feira que seria realizada na primeira semana de dezembro precisou ser adiada por conta de uma reforma na parte elétrica da feira livre. Segundo Passos houve um princípio de incêndio na última feira (há cerca de dois meses) e a estrutura precisou ser reformulada para garantir a segurança de todos os participantes do evento seguinte. “Com o esforço do Dr. Aziel e da Secretária de Desenvolvimento Elsa Lopes, conseguimos 60 Mil Reais e com isso trocamos a iluminação dos dois pavilhões” apontou o organizador.

O “espirito natalino” estará presente na feira com a realização de um bingo beneficente em prol de uma pessoa que está em tratamento após ter sofrido um acidente. “O objetivo é fazê-la voltar a sorrir”, diz Sergio Passos.

A população está convidada para prestigiar o evento que contará também com a participação do artista plástico Paulo Roberto Paulinho, principal artista plástico da feira, onde estará atuando e produzindo uma tela que será presenteada para a Feira Legal de Natal.