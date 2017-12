Em parceria com o CRAS, Energisa realiza troca de lâmpadas

Carlos Lima/Assessoria da PMAF

Numa parceria entre os dois Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e Grupo Energisa, diversas famílias inscritas foram beneficiadas.

Uma equipe da Energisa realizou durante os dias 5, 6 e 7 de dezembro, atendimento às famílias baixa renda do município.

No Cras conviver, no Centro, foram feitos 108 cadastros e no Cras Casa da Família, no bairro Cidade Alta, esse número de cadastros chegou a 164.

Essa ação de atendimento às famílias carentes resultou na troca de aproximadamente 800 (oitocentas) lâmpadas.