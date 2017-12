Atividades com o Grupo da Terceira Idade Paz e Amor são encerradas pela Secretaria de Assistência Social de Apiacás

A Secretaria de Assistência Social por meio do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), encerrou as atividades de 2017 que são realizadas com o grupo da terceira idade Paz e Amor. Durante o encerramento o prefeito Adalto Zago fez questão de estar presente junto com a primeira-dama e secretária de assistência social Solange Zago, onde entregaram presentes e logo após todos puderam participar de um delicioso café da tarde.

Segundo o Sr. Adalto Zago, prefeito municipal, o grupo da terceira idade em nosso município vem crescendo a cada ano, por isso me preocupo com a saúde e bem-estar de cada idoso. ” O CRAS vem desenvolvendo um ótimo trabalho com o grupo da terceira idade, várias atividades são realizadas com eles uma vez por semana, dessa maneira os nossos idosos se reúnem com outras pessoas para conversar passar o tempo e se divertir também. Por isso hoje quero parabenizar em nome da Solange toda sua equipe que trabalha com tanto amor dedicação”. Diz o prefeito.

Para a secretária de assistência social, Sra. Solange Zago, encerrar mais um ano é motivo de muita alegria e sensação de dever cumprido. ” Hoje encerramos as atividades com o grupo da terceira idade, e para nós é muito gratificante. Pois temos a convicção que trabalhamos da melhor forma possível para atender os nossos idosos, creio que o ano de 2018 possamos estarmos todos juntos novamente para dividir as alegrias e conquistas. Então hoje eu só posso dizer a cada um que tenham um feliz natal e um ano novo repleto de grandes realizações. Deus abençoe a todos”. Afirma a secretária.

Assessoria de imprensa: Driely Melo