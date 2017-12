Pneunorte: 30 anos de história

“Construir um prédio, uma loja, é fácil, basta ter recursos para isso, difícil é construir uma história como o da Pneunorte”, a frase dita pelo diretor da Pneunorte Melchior Favetti, durante as comemorações dos 30 anos da empresa, demonstra a preocupação com a reputação da empresa, construída com muita dedicação e responsabilidade social. A cerimônia que marcou a comemoração dos 30 anos teve bolo comemorativo, benção religiosa e muitas manifestações de carinho para com os empresários Melhior Favetti e Paulo Jacinto.

A história – A Pneunorte iniciou suas atividades no dia 8 de dezembro de 1987, apenas como borracharia, posteriormente comercialização de pneus usados e recapados, porém com projeto de virar uma revenda de fábrica com preferência pela marca Goodyear. Após inúmeras reuniões, inclusive com suporte do colonizador Ariosto da Riva (in memorian), a Pneunorte se tornou revenda oficial da GoodYear, isso no ano de 1995. Com a marca vieram o suporte e assistência técnica que garantem o know-how que o público conhece atualmente. Com o tempo vieram a modernização nos equipamentos e a melhora frequente no relacionamento da empresa tanto com seus colaboradores, como com os clientes.

A Pneunorte é uma empresa ecologicamente correta, certificada pelo SELO ambiental do setor.

Também em parceria com o Sebrae, tornou-se o único auto centro da região reconhecida e certificada pelo Instituto de Qualidade Automotiva, responsável pela certificação do INMETRO.

A consagração da marca Pneunorte mostrou-se concreta com as realizações das pesquisas de opinião pública, sempre elegendo a empresa como a melhor do ramo, ampliando desta maneira a sua responsabilidade para com o público em geral. “A Pneunorte sempre tem sido escolhida como a melhor no ramo de comercio de Pneus e a melhor em serviços de balanceamento e alinhamento, fazendo com que nos sintamos ainda mais responsáveis e comprometidos em fazer o melhor para nossos clientes”, afirmou Melchior Favetti.

Em tom de agradecimento, o empresário registrou a gratidão aos familiares dele e do sócio Paulo Jacinto, aos colaboradores e às pessoas que fazem o sucesso da Pneunorte, os clientes. “Minha profunda gratidão a todos os nossos clientes, que escolheram a nossa emrpesa para ser atendidos”, registrou.