8ª edição da ExpoVerde e Flor tem balanço positivo em Alta Floresta

Bruno Felipe

Realizada do dia 5 á 10 de dezembro em Alta Floresta, a exposição em parceira com Holambra-SP trouxe para este ano, diversos arranjos de flores e inúmeras espécies de plantas ornamentais. Segundo os organizadores, a exposição estava prevista para ser encerrada no último domingo 10, mas foi preciso ser prorrogada pois os caminhões que fazem a retirada das flores não vendidas atrasou. Durante todo o evento, foram feitas promoções abaixando o valor de plantas e flores em exposição, para que toda população pudesse participar.

“Valeu a pena”, disse o secretário do Lions Club Claudinei Fortunato sobre a oitava edição da ExpoFlor com a perspectiva de que toda a verba será destinada para campanhas beneficentes promovidos pelo clube.

Neste ano, a verba arrecadada será destinada a ‘Campanha de Visão’, campanha , idealizada pelo Lions. A previsão é de que antes do fim do primeiro semestre de 2018, o clube já tenha montado todo o projeto, para assim reverter o montante arrecadado com a exposição, possibilitando o início da realização dos serviços em parceria com as instituições.

Muitas flores encantaram quem esteve presente na feira, as mais vendidas foram Rosas do Deserto, Orquídeas, Patas de Elefante, Ervas Aromáticas e plantas frutíferas como jabuticaba, amora e araçá.

“Só temos a agradecer a população de Alta Floresta, pois novamente eles entenderam o objetivo da ExpoFlor que é ajudar quem precisa”, esclareceu Celia Linares a nossa equipe onde destacou ainda que as expectativas foram superadas, tendo em vista que o movimento de pessoas na exposição foi constante em todos os dias do evento.