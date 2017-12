Sem espaço no barracão, coleta de pneus feita pela Vigilância Ambiental está suspensa em Alta Floresta

Bruno Felipe

Localizado na Rua B, o barracão destinado a pneus velhos coletados pela Vigilância Ambiental de Alta Floresta, está completamente cheio, causando transtornos a toda população. O coordenador da Vigilância Ambiental de Alta Floresta, Silvio Cardoso, informou a nossa equipe de reportagem que a empresa responsável pela transferência desses pneus para Cuiabá, não esta mais atuando no município. O problema já ocorre há dois meses e segundo ele, a destinação legal para a capital do estado não foi estabelecida pois as empresas que consomem os pneus, só voltarão a atender essa demanda a partir de fevereiro de 2018.

Segundo o coordenador, mesmo Alta Floresta servindo de referência para outros municípios quanto á destinação adequada dos pneus, a cidade não tem obrigação de manter o barracão.

“O ideal seria viabilizar um local em parceria com os comerciantes do ramo, pois quando o consumidor adquire um pneu novo o comerciante é obrigado a dar a destinação adequada ao velho. Como o barracão até então provisório é pequeno, não temos mais condições de receber os pneus, não é porque não queremos”, disse o coordenador da vigilância em alta floresta.

Propício para a proliferação de doenças como a dengue, os pneus colocados hoje no barracão estão expostos à chuva, podendo ocasionar muitos criadouros do mosquito transmissor. Para solucionar rapidamente o problema, Silvio entrou em contato na tarde desta quarta-feira 06, com o responsável da empresa que faz a coleta e em resposta, o mesmo informou que provavelmente faria a retirada dos pneus já na semana que vem, possibilitando assim novas coletas.