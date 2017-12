Prefeitura Municipal de Alta Floresta apresentará resultados do Planejamento Estratégico nesta Segunda dia 11/12

Assessoria da PMAF

A Prefeitura Municipal de Ata Floresta-MT, irá apresentar os resultados do Planejamento Estratégico obtidos no ano de 2017 e os relatórios de não conformidade nesta Segunda Feira, dia 11/12, no auditório do SISPUMAF às 08:00 horas da manhã.

O PDI foi instituído pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso com o objetivo de contribuir para a melhoria e eficiência dos serviços públicos, fomentando a adoção de um modelo de administração pública orientada para os resultados para a sociedade.

O Prefeito Asiel afirma que a idéia de trazer o TCE ao município visa planejar as ações dos próximos anos independente de quem está a frente da Administração. “Que possamos fazer Alta Floresta crescer num desenvolvimento planejado, uma grande cidade bonita e agradável para se viver”, ressaltou.

Criado em 2012 pelo Tribunal de Contas, o PDI tem como foco a melhoria da prestação do serviço público e boas práticas de gestão, com transferência de conhecimento e tecnologia em benefício da sociedade. O programa é constituído de cinco projetos, sendo: 1 – Apoio ao Planejamento Estratégico, 2 – Incentivo ao Acesso à Informação e à Consciência Cidadã, 3 – Orientação por Meio de Cursos Presenciais e à Distância, 4 – Controle Gerencial utilizando o Sistema Geo-Obras e 5 – Modernização Institucional.

Objetivo principal instituído pela Administração do Prefeito, foi em Proporcionar o Bem Estar Social da Sociedade.