PERDAS: Carreta carregada com milho sai da pista na BR-163

Uma carreta carrega com milho ficou bastante danificada após sair da rodovia e tombar em um córrego localizado nas proximidades da 8ª Agrovila, em Terra Nova do Norte. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, no veículo estava apenas o motorista que não se feriu.

O condutor contou que levaria a carga até o porto de Miritituba, no Pará. No entanto, perdeu o controle da direção e acabou tombando e um dos vagões dentro do córrego. A versão ainda será investigada. Não foi informado se o motorista foi submetido ao teste do etilômetro (bafômetro).

Ainda de acordo com a PRF, o segundo vagão não chegou a tombar e parou as margens da rodovia.

O acidente ocorreu na quinta-feira. (Só Notícias)