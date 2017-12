Sucesso: 10° Leilão Solidário arrecada cerca de R$365 Mil

Bruno Felipe

Realizado no último domingo 03, o 10º Leilão Solidário promovido pelo Rotary Club de Alta Floresta, arrecadou cerca de R$315 mil. Um dos parceiros do leilão, Luiz Olavo, doou um montante de R$50 mil direcionado para o projeto “Cuida bem de mim”, um dos projetos beneficiados com o resultado do Leilão. A renda do leilão será revertida para projetos sociais desenvolvidos pelo Club.

Aproximadamente 150 cabeças de gado foram doadas para a realização do leilão, outros 100 animais dentre eles galinhas, bois e carneiros, foram comprados pela própria instituição. Na ocasião, produtos de cama e mesa doados por empresas e populares também fizeram parte do leilão. “Superou as nossas expectativas, mesmo com a crise que o Brasil está vivendo tivemos um bom resultado”, destacou Jair José Flores, presidente do Rotary Alta Floresta após fazer um balanço em reunião com os idealizadores do leilão.

Entre os projetos desenvolvidos estão, o atendimento ao Lar dos Idosos, reforma e adequação da piscina da APAE, doação de equipamentos ao Corpo de Bombeiros (parceria com a Justiça Solidária), doação para creche Irmã Dulce e a criação do projeto “Cuida bem de mim”, onde uma construção foi realizada para que crianças possam estudar e aprender Balé.

“Agradecemos a população que doou os animais, a imprensa em geral e também aos que foram ao leilão e fizeram os seus lances”, concluiu Jair Jose Flores a reportagem do O Diário.