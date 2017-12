Carro que teria sido usado por ladrões em explosão de caixas eletrônicos é achado dentro de rio em MT

O carro que teria sido usado por assaltantes durante a explosão de caixas eletrônicos de duas agências bancárias em Nova Mutum, a 269 km de Cuiabá, foi encontrado nessa terça-feira (5) submerso em um rio a 50 km da cidade. A tentativa de assalto ocorreu na madrugada de domingo (3) na agência do Banco do Brasil e também na Caixa Econômica Federal de Nova Mutum, que ficam próximas uma da outra.

Depois de tentarem explodir os terminais bancários, os ladrões ainda fizeram três reféns que estavam perto das agências. Um dos veículos que era usado pela quadrilha na fuga teria forçado a passagem em um posto de pedágio na BR-163.

Segundo a Polícia Militar, esse veículo foi encontrado submerso no rio com as rodas para cima. Moradores que passavam pela região ligaram para os bombeiros e para a polícia, sem saber do que se tratava.

Os bombeiros e os policiais usaram um guincho para retirar o veículo de dentro da água. Não se sabe se os assaltantes jogaram o veículo no rio ou se perderam o controle da direção durante a fuga e sofreram um acidente. Não havia nenhuma pessoa no veículo ou algum tipo de material. (G1/MT)